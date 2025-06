Medicina, al posto del test d'ingresso il semestre filtro: come funzionerà all'Università di Pisa

Da quest’anno l’accesso ai corsi di laurea magistrale in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e Medicina veterinaria presso l’Università di Pisa avviene attraverso un nuovo meccanismo denominato “semestre filtro”.

“Con l’introduzione del semestre filtro, l’Università di Pisa applica quanto stabilito dai decreti ministeriali, e lo fa con un obiettivo chiaro: sostenere studentesse e studenti grazie ad un’offerta didattica flessibile, accessibile e pensata per accompagnarli in questo nuovo percorso di ammissione ai corsi di area medica e veterinaria – sottolinea il Rettore dell’Università di Pisa, Riccardo Zucchi - Il nostro obiettivo è duplice: garantire la migliore preparazione agli esami sulla base dei quali verrà elaborata la graduatoria unica nazionale e far sì che, qualunque sia l’esito, il tempo e l’impegno profusi nel semestre filtro abbiano comunque valore, traducendosi in crediti formativi riconoscibili e in una solida preparazione di base utile per il proseguimento degli studi universitari”.

Il percorso imposto dal Ministero prevede la frequenza e il superamento di tre insegnamenti fondamentali – Biologia, Chimica e Fisica – con relativi esami che si terranno in due appelli, tra fine novembre e inizio dicembre. Il punteggio ottenuto negli esami determinerà la posizione in una graduatoria nazionale unica, che stabilirà chi potrà accedere al secondo semestre in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e Medicina veterinaria.

L’iscrizione al semestre filtro sarà possibile tramite il portale Universitaly (https://www.universitaly.it) dai prossimi giorni sino alla metà di luglio (le date ufficiali saranno comunicate a breve dal Ministero dell’Università della Ricerca). Al momento dell’iscrizione sarà necessario indicare la preferenza per l’Università di Pisa, seguita da almeno altre nove sedi. È obbligatoria anche una doppia iscrizione a un corso di laurea affine, tra quelli individuati dai decreti ministeriali, indicando anche in questo caso almeno 10 sedi. In altre parole, studentesse e studenti dovranno scegliere anche un percorso alternativo di studi nel caso non fossero ammessi al secondo semestre in Medicina e chirurgia, Odontoiatria o Medicina veterinaria. I crediti conseguiti durante il semestre filtro non sono comunque persi e saranno riconosciuti automaticamente a coloro che si iscrivono ai corsi affini dell’Ateneo.

Per quanto riguarda lo svolgimento del semestre filtro, le lezioni si terranno dal 1° settembre al 10 novembre e all’inizio dei corsi sarà possibile scegliere la modalità in presenza o a distanza. Sono previste 6 ore accademiche (45’ l’una) al giorno, dal lunedì al giovedì, il mattino (8.30-13.50) o il pomeriggio (14-19.10). L’Università di Pisa metterà a disposizione i materiali didattici e la registrazione delle lezioni. Sono inoltre previste attività didattiche integrative, senza obbligo di frequenza, volte a consolidare le conoscenze e a sviluppare specifiche forme di preparazione alle prove d’esame.

Ulteriori dettagli e le tabelle analitiche sulla convalida degli esami nei diversi corsi di studio, sono disponibili sul sito Unipi.it, in una pagina in costante aggiornamento.

Fonte: Università di Pisa - Ufficio stampa

