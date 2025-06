Musica classica a Montespertoli ed Empoli: due serate con il trombonista Giulio Clementi

I grandi capolavori di Albinoni, Mozart e Waghenseil protagonisti di due appuntamenti che porteranno la musica classica a Montespertoli ed Empoli. Due appuntamenti a ingresso gratuito parte dell’estate in note dell’associazione Il Contrappunto, che accenderanno i riflettori sul talento del trombonista Giulio Clementi.

La prima data da segnare in agenda è domani, domenica 22 giugno, alle 19.30: nel parco della chiesa di San Donato a Livizzano (via Montelupo 188, Montespertoli), Clementi e l’Orchestra Il Contrappunto, diretti dal Maestro Andrea Mura, proporranno il Concerto per trombone e orchestra in si b mag. op. 7 n.3 di Albinoni e il Concerto per trombone alto e orchestra in mi b mag. di Waghenseil. L’ingresso al concerto, promosso con il patrocinio del Comune di Montespertoli e il sostegno del Ministero della Cultura, è libero.

Andrea Mura

Lunedì 23 giugno, alle 21.15, l’appuntamento è invece è al chiostro di S. Maria a Ripa, a Empoli: nell’occasione Clementi e l’Orchestra Ferruccio Busoni di Empoli, diretti dal Maestro Andrea Mura, eseguiranno brani di Albinoni e Mozart. Questo concerto rientra in “Note nei chiostri empolesi”, rassegna a ingresso gratuito organizzata da Il Contrappunto con il patrocinio del Comune di Empoli e della Città Metropolitana di Firenze, con il sostegno del Ministero della Cultura e il supporto della Fondazione Il cuore si scioglie.

INFO – Per ulteriori informazioni è possibile contattare Il Contrappunto chiamando il 353 4799903 o scrivendo a info@associazioneilcontrappunto.com.

Fonte: Il Contrappunto