Opera in piazza 2025: a Empoli "Il cappello di paglia di Firenze"

Meno di una settimana e “Il cappello di paglia di Firenze” sarà protagonista sul sagrato di piazza Farinata degli Uberti, per un venerdì sera di forti emozioni unite alla leggerezza e all'immancabile divertimento della riuscitissima invenzione musicale di Nino Rota.

L’appuntamento da mettere in agenda per gli amanti dell’opera, ma anche per chi accoglie con piacere iniziative capaci di promuovere al tempo stesso cultura e territorio, è per il 27 giugno 2025, alle 21.

Il pubblico potrà assistere alla farsa musicale in quattro atti e cinque quadri, tratta dalla commedia “Un chapeau de paille d’Italie” di Eugène Labiche e Marc Michel, su libretto di Ernesta Rinaldi e Nino Rota, madre e figlio, musicato dallo stesso Nino Rota. Un titolo estremamente affascinante, composto da uno dei più grandi ed acculturati musicisti del Novecento, celebre al grande pubblico per essere stato l'autore di alcune delle più apprezzate colonne sonore del grande cinema. L'edizione empolese di questa opera caleidoscopica e coinvolgente, quale è "Il cappello di paglia di Firenze", è proposta in coproduzione dal Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni e l’Associazione Il Contrappunto, con il contributo del Comune di Empoli e della Città Metropolitana di Firenze e il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Toscana e della Fondazione CR Firenze.

Gli interpreti principali sono Adriano Gulino (Fadinard), Minsu Kim (Nonancourt), Nicola Farnesi (Beaupertuis), Daniele Brandinelli (Lo zio Vézinet), Lorenzo Martinuzzi (Emilio), Marco Comparini (Felice), Francesco Marchetti (Achille di Rosalba/Una guardia), Andreas Garivalis (Caporale delle guardie/Minardi) Celeste Nardi (Elena), Angelica D’Agliano (Anaide), Chiara Prucher (La modista) e Ariel Bicchierai (La Baronessa di Champigny). Le musiche saranno eseguite dall’Orchestra Ferruccio Busoni di Empoli, nata nel 2024 in occasione del centenario della morte del celebre compositore empolese e frutto di un protocollo d’intesa fra Il Contrappunto e il Centro Busoni, diretta in questa occasione da Massimiliano Caldi. I cori saranno eseguiti dal Laboratorio corale del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, diretto da Stefano Boddi, una concreta opportunità di formazione musicale per appassionati e giovani professionisti che avranno l'occasione di salire su un vero palcoscenico, in costume, per prendere parte a una produzione operistica.

A completamento della messinscena: la regia di Franco Spina, le luci a cura di Gianni Pollini, light designer fra i più apprezzati a livello nazionale e internazionale, i costumi realizzati da Il Chiacchierino Costumi.

I biglietti sono ancora in vendita presso la Libreria Rinascita (via Ridolfi, 53), Bonistalli Musica (via Fratelli Rosselli, 19), la Libreria NessunDove (Piazza Farinata degli Uberti, 18). Online su Eventbrite. Gli abbonati alla stagione concertistica 2025 del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni possono rivolgersi direttamente al Centro Busoni per la prenotazione e l'acquisto dei biglietti. I prezzi sono i seguenti: primo settore, intero 30 euro - ridotto 26 euro; secondo settore, intero 25 euro - ridotto 21 euro; terzo settore, intero 20 euro - ridotto 15 euro; 10 euro per gli Under 18. Le riduzioni sono riservate ai Soci Unicoop Firenze.

Per ulteriori informazioni sull’Opera in piazza 2025, che si concluderà venerdì 25 luglio con “Cavalleria rusticana” di Pietro Mascagni, è possibile contattare il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, piazza della Vittoria 16, tel. 0571 71 11 22 / 373 78 99 915, csmfb@centrobusoni.org.

