Scontro tra auto e tram a Firenze, tre persone soccorse

Scontro tra un'auto e un convoglio della tramvia a Firenze, in piazza Batoni. Ferite tre persone che si trovavano nell'auto, tra le quali anche due minori, soccorse dai sanitari del 118 intervenuti con i vigili del fuoco. È successo intorno alle 13.30 e le cause dell'incidente sono in corso di accertamento da parte della polizia municipale. La linea 1 della tramvia è stata interrotta per mezz'ora nel tratto interessato dall'incidente, per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi.

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti Indirizzo email: Ho letto e accetto i termini e le condizioni Lascia questo campo vuoto se sei umano: