Sorpreso a rubare in un centro commerciale, arrestato a Navacchio

Nella mattina del 14 giugno i carabinieri di Navacchio hanno arrestato in flagranza un 33enne per furto aggravato in un centro commerciale. È successo intorno alle 11.30 quando l'uomo, cittadino straniero in concorso con un complice riuscito a fuggire, ha sottratto dagli espositori tre paia di occhiali da sole, alcuni calzini e una borsa. La merce, dal valore complessivo di circa 580 euro a cui erano stati tolti i dispositivi antitaccheggio, era stata posizionata oltre la barriera antifurto probabilmente per facilitarne il recupero da parte del complice. Il 33enne è stato bloccato proprio mentre tentava di ripetere la stessa operazione con altra merce esposta. La refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita agli aventi diritto. L’arrestato, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa di turno che coordina le indagini, è stato rimesso in libertà ai sensi dell'articolo 121 delle norme di attuazione del Codice di Procedura Penale.

