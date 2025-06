Successo con oltre 150 partecipanti alla passeggiata culturale notturna di Montopoli: "Da ripetere"

Venerdì 20 giugno, con partenza alle ore 20.30 da Piazza San Matteo a Montopoli in Val d’Arno, si è tenuta la prima “Mitica” passeggiata culturale in notturna, una notte tra storie, boschi e castelli. Un’escursione al chiaro di luna tra racconti, paesaggi incantati e vestigia medievali, alla scoperta del misterioso Cerchio delle Streghe.

Una nuova versione della storica Marcia Notturna, un tempo gara podistica molto partecipata, oggi reinventata come esperienza di cammino ambientale e comunitario. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Culturale Arco di Castruccio in collaborazione con il Comune di Montopoli in Val d’Arno, ha visto la presenza entusiasta di oltre 150 persone: famiglie intere, bambini, giovani e adulti, uniti dalla voglia di riscoprire il territorio attraverso un’esperienza immersiva nella natura. La camminata, durata circa tre ore (dalle 20:30 alle 23:30), è partita dalla scuola di San Matteo, ha toccato Montevecchio, salendo poi verso Montalto e attraversando i suggestivi boschi di Montalto e Germagnana, tra Montopoli e San Gervasio.

Un percorso affascinante, animato da profumi, luci soffuse, silenzi e racconti. Solo all’interno del fitto bosco si è fatto buio completo, illuminato dalle torce e dagli smartphone dei partecipanti. Lungo il cammino le guide ambientali dell’Ecoistituto delle Cerbaie, guidate da Massimiliano Petronio, hanno illustrato le caratteristiche del paesaggio, la biodiversità e la storia del luogo, tra cui quella dei reperti archeologici rinvenuti nella zona, risalenti all’epoca etrusca. Non è mancato il richiamo alla leggendaria figura di Coluccio da Montalto, personaggio avvolto nel mistero e nella memoria locale.

Alla partenza erano presenti la Sindaca Linda Vanni, che ha rivolto un saluto istituzionale, l’Assessore alla Cultura e Turismo Marzio Gabbanini, l’Assessore ai Lavori Pubblici Paolo Moretti e l’Assessore Andrea Marino. La Sindaca e l’Assessore Marino hanno poi lasciato l’iniziativa per partecipare a un altro evento, mentre Gabbanini, Moretti e la consigliera Gabriella Tessieri hanno partecipato all’intera passeggiata. Per l’Arco di Castruccio erano presenti la presidente Cristina Scali e la vicepresidente Sebastiana Montagnani, che hanno seguito e accompagnato l’iniziativa con entusiasmo.

«Un’esperienza emozionante e suggestiva. Iniziative come questa rafforzano il legame tra cittadini e territorio, promuovendo il rispetto dell’ambiente e la conoscenza della nostra storia» – ha commentato la Sindaca Linda Vanni. «Siamo davvero soddisfatti: vedere tante persone, soprattutto tanti giovani, camminare insieme alla scoperta del paesaggio, ascoltare racconti, condividere un tempo lento e autentico è una vittoria per tutti. L’ambiente si difende anche così» – ha dichiarato l’Assessore Marzio Gabbanini. «È stata una serata magica. I volti felici dei partecipanti, la luce del borgo nella notte, l’emozione del bosco: tutto questo ci dice che è una proposta da ripetere e strutturare. L’Arco di Castruccio sarà sempre al fianco di iniziative che uniscono cultura, territorio e partecipazione» – ha sottolineato la presidente Cristina Scali. L’arrivo finale alla Torre di San Matteo, con la vista notturna su Montopoli illuminata, ha chiuso simbolicamente un percorso che è stato insieme cammino, scoperta e racconto. Gli organizzatori parlano già di una seconda edizione: perché la bellezza condivisa è un patrimonio da coltivare.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate