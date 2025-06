Tenta di truffare un'anziana, ma la figlia chiama i carabinieri: arrestato a Sesto Fiorentino

Sventato l'ennesimo tentativo del raggiro del finto carabiniere, ai danni di un'anziana a Sesto Fiorentino dove un 48enne italiano è stato arrestato per tentata truffa aggravata. L'uomo si era presentato nei pressi dell'abitazione della vittima dopo che un complice l’aveva contattata telefonicamente, fingendosi carabiniere e riferendo che la sua auto era stata coinvolta in una serie di attività illecite. Alla vittima, rimasta scossa dalla notizia, veniva proposto di consegnare immediatamente una somma di denaro e oggetti di valore nelle mani di un militare in attesa di ulteriori accertamenti.

Ad impedire la piena riuscita della truffa è stato l’intervento di una pattuglia dei carabinieri del comando di Sesto Fiorentino, già presente nella zona perché allertata dalla segnalazione della figlia della vittima, che aveva ritenuto insolita la richiesta di denaro. Proprio l'atteggiamento dell’uomo, notato vicino all'abitazione dell'anziana, ha insospettito i militari, che sono intervenuti immediatamente. Bloccato e identificato, il 48enne è stato arrestato e condotto presso le camere di sicurezza del Comando Stazione Carabinieri di Signa, a disposizione della Procura della Repubblica di Firenze in attesa dell’udienza di convalida, prevista per questa mattina.