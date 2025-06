Tentata rapina in gelateria: 60enne arrestato all'Elba

Un uomo di 60 anni, originario di Latina e residente da alcuni mesi all'Isola d'Elba, è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri mentre tentava di rapinare una gelateria nel centro di Portoferraio, in provincia di Livorno. L'individuo, già noto alle forze dell'ordine, ha agito approfittando di un momento in cui il locale era vuoto.

L'uomo ha minacciato le due giovani commesse affermando di essere armato di pistola, sebbene successivamente si sia scoperto che non possedeva alcuna arma. Mentre insisteva per ottenere l'incasso della giornata, il rapinatore ha lanciato diversi oggetti del negozio, rompendo alcuni vetri. Una delle commesse, con prontezza, si è nascosta dietro il bancone ed è riuscita ad allertare i Carabinieri.

Le forze dell'ordine sono giunte rapidamente sul posto, trovando l'uomo intento a scavalcare il bancone per raggiungere la cassa. Un passante era intervenuto per bloccarlo temporaneamente, dando tempo ai militari di intervenire. I Carabinieri hanno immediatamente bloccato il 60enne.

Dopo la convalida dell'arresto, per l'uomo è stata disposta la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel suo comune di residenza. Dovrà inoltre presentarsi quotidianamente alla polizia giudiziaria e rispettare un coprifuoco, rimanendo in casa dalle 20:00 alle 7:00.