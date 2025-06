Accoltellato dopo una lite in un'abitazione a Prato, grave 50enne

Una lite in un'abitazione è finita in accoltellamento ieri sera a Prato. Un 50enne cinese, soccorso intorno alle 20 in strada, è ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale della città. Come spiegato dalla procura, che procede per il reato di lesioni gravi, nella casa dove è avvenuta l'aggressione sarebbe stato individuato il presunto autore, un connazionale e coetaneo della vittima. L'uomo si sarebbe trovato con i proprietari dell'immobile, secondo quanto emerso intenti a pulire verosimilmente per eliminare tracce dell'accaduto. Sempre da quanto spiega la procura i due orientali coinvolti nella lite, su cui sono in corso le indagini della polizia, avevano affittato una stanza nella casa. Il 50enne, che risulta regolare sul territorio italiano, è stato colpito con un coltello alla spalla sinistra, all'addome e al polso sinistro riportando ferite profonde ma non sarebbe in pericolo di vita. Soccorso anche l'aggressore, che risulterebbe irregolare, in condizioni meno gravi.

