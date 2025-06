Autobus a metano incastrato in un sottopasso ferroviario a Grosseto, ripresa la circolazione dei treni

Un autobus è rimasto incastrato questo pomeriggio nel sottopasso ferroviario di piazza Lamarmora a Grosseto. È successo intorno alle 16 e sul posto per la rimozione sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale di Grosseto, per la gestione della viabilità. Un intervento, spiegano dai vigili del fuoco, che ha rivestito carattere di particolare attenzione in quanto il pullman, alimentato a metano, è entrato in contatto con il sottopasso con la parte anteriore del tetto dove sono posizionati i serbatoi.

Per precauzione è stata sospesa per poco meno di un'ora e mezzo la circolazione dei treni lungo la linea Livorno-Roma, tra Grosseto e Alberese, che ha comportato ritardi fino a 60 minuti per i treni coinvolti come informa Rfi. Una volta rimosso il bus, dalle 17.20 la circolazione ferroviaria è tornata regolare.

