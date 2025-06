"Chi sono i nemici della Costituzione?", l'incontro con lo storico Davide Conti alla Casa della Memoria di Empoli

Il Comitato Difesa Costituzione dell'Empolese Valdelsa insieme all'Anpi di Empoli organizzano per giovedì 26 giugno alle ore 21,15 presso la Casa della Memoria di Empoli una iniziativa per parlare dei pericoli che sta vivendo la democrazia.

Sarà presente lo storico Davide Conti, consulente della Procura di Bologna (inchiesta sulla strage 2 agosto 1980), (già consulente della Procura di Brescia per l'inchiesta sulla strage 28 maggio 1974), uno dei massimi esperti del periodo stragista ed in generale delle conseguenze che il fascismo ha prodotto negli anni a partire dalla fine della Seconda guerra mondiale.

Il suo percorso intellettuale verte sullo studio dei movimenti e dei partiti della destra che hanno determinato l'avvento delle stragi e degli attentati in una ricostruzione organica che interessa anche parti delle istituzioni. Il tutto suffragato da sentenze come quella sulla Strage di Bologna. Sarà quindi possibile ripercorrere insieme a lui una parte della nostra storia fino ad arrivare al recente DL sicurezza, permettendoci di acquisire una visione complessiva e complessa degli eventi. In questa occasione viene presentato il libro di Conti "Fascisti contro la democrazia".