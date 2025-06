Dalla "birra Brenda" al "Giani tonic", i drink dedicati ai politici alla Festa de L'Unità di Empoli

La birra bionda che diventa "birra Brenda" o il limoncello e il gin tonic che si trasformano in "limoncElly" o "Giani Tonic". Portano il nome di esponenti del Pd, e non solo, i drink ribattezzati dai Giovani Democratici di Empoli serviti alla Festa de L'Unità, che si sta svolgendo in questi giorni e fino al 25 giugno alla Vela di Margherita Hack di Avane. Ma la già citata birra dedicata a Brenda Barnini, ex sindaca di Empoli, il liquore dolce al limone che si intreccia con il nome della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein e il cocktail a base di Gin e acqua tonica in omaggio al cognome del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, non sono gli unici presenti nel menù da bere coniato dai Gd.

(Foto da Instagram Giovani Democratici Empoli)

Da "L'amaro del Che" al "Gin Lenin", ovvero la versione del cocktail al limone, l'elenco prosegue e per ogni bevuta è dedicata anche una caricatura dei personaggi. Ancora per il territorio empolese si trova lo "Spritzegni", aperitivo declinato al Consigliere regionale Pd Enrico Sostegni, sempre empolese come il segretario del Pd cittadino ed ex vicesindaco Fabio Barsottini a cui è dedicato il mojito "Fabijto". I drink continuano ad essere svelati giorno per giorno dalla pagina Instagram, anche secondo gli ospiti della Festa de L'Unità: come il presidente del Partito Democratico ed europarlamentare Stefano Bonaccini, a cui è dedicato il Sex on the beach nella versione "Sex on the Bonaccini" o ancora il "Fossi libre", Cuba libre in omaggio al segretario del Pd Toscana Emiliano Fossi. Nel lungo elenco, non manca anche il ministro della Lega Matteo Salvini affiancato dai Giovani democratici dal Negroni e, come per i colleghi delle altre parti politiche, dal proprio volto in stile cartoon.

