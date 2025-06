Fugge all'alt e scatta l'inseguimento nel Pisano: nell'auto droga, soldi e un coltello. Arrestato

Fuggito all'alt dei carabinieri di Cenaia, durante un normale controllo del territorio, da via Lavoria a Crespina Lorenzana è nato un inseguimento fino a Cascina dove un urto contro un veicolo parcheggiato, fortunatamente senza causare feriti, ha fatto fermare l'auto in fuga. A quel punto il conducente ha tentato di dileguarsi nei campi circostanti, ma è stato bloccato dai militari.

Si tratta di un 24enne, cittadino extracomunitario già noto alle forze dell'ordine, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, danneggiamento e porto di armi o oggetti atti ad offendere. È successo ieri sera intorno alle 20: una volta fermato, dalla perquisizione dell'auto sono stati trovati 7 involucri di cellophane, occultati nei vani portaoggetti e sotto i sedili, contenenti complessivamente 3,25 grammi di cocaina, un coltello a serramanico dalla lunghezza di 22 centimetri, 4 cellulari e 923,90 euro, ritenuti provento dell'attività di spaccio. L’arrestato, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa di turno che coordina le indagini, è stato trattenuto presso la camera di sicurezza del comando, in attesa del rito direttissimo che si è tenuto nella mattinata del 18 giugno, in cui è stato convalidato l’arresto e disposta la misura della custodia cautelare in carcere.

