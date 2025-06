In una settimana di controlli nel Pisano 13 denunce: 11 per guida sotto effetto di alcol e stupefacenti

Controlli intensificati nell'ultima settimana da parte dei carabinieri del comando provinciale di Pisa, sul rispetto delle misure di prevenzione personali, sicurezza stradale e regolarità dei documenti di circolazione, sono culminati in 13 denunce per varie violazioni. Di queste, 11 sono riferite a guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto effetto di stupefacenti.

Nella nottata del 15 giugno, a Pontedera e Bientina, l’Aliquota Radiomobile ha denunciato un 30enne straniero e un 31enne, poiché trovati alla guida con un tasso alcolemico oltre il limite consentito dalla legge, rispettivamente 1,64 g/l e 1,99 g/l. Per entrambi è scattato il ritiro della patente. A Pisa, nel corso della serata dello stesso giorno, un 48enne è stato denunciato dopo essere stato coinvolto in un sinistro stradale: sottoposto a controllo etilometrico, è risultato avere un tasso alcolemico di 2,10 g/l. La patente è stata ritirata e il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo finalizzato alla confisca. Il giorno successivo a Vecchiano, un 46enne è stato denunciato non solo per guida in stato di ebbrezza (tasso di 1,25 g/l), ma anche per guida con patente già revocata nel 2022. Nella notte del 20 giugno, a Pisa, un 34enne extracomunitario è stato trovato alla guida con un tasso alcolemico di 1,43 g/l, stesso copione a Crespina Lorenzana con un 23enne risultato avere un tasso di 1,38 g/l. Il giorno successivo, sempre a Pisa, un 47enne è stato trovato alla guida con un tasso alcolemico di 1,45 g/l e la patente non è stata ritirata in quanto già revocata. La stessa notte in città un 28enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con un tasso di 0,93 g/l mentre era alla guida di un motociclo, mentre a Tirrenia un 22enne coinvolto in un sinistro stradale, è risultato positivo all'etilometro con un tasso di 2,11 g/l. Patente ritirata e veicolo sequestrato amministrativamente.

Nella serata del 16 giugno due persone sono state denunciate per essersi rifiutate di sottoporsi agli accertamenti sull'uso di sostanze stupefacenti, pur mostrando i sintomi compatibili. Per entrambi è scattato il ritiro della patente. L'attività di controllo ha inoltre permesso di individuare e denunciare individui che non hanno rispettato le misure di prevenzione a cui erano sottoposti: il 18 giugno a Pisa un 29enne è stato deferito nel parco Stampace per inottemperanza al divieto di ritorno nel Comune di Pisa. Stessa sorte il giorno dopo per un 18enne extracomunitario, per inosservanza di un Daspo urbano.

