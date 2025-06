Tragedia nella notte a Pontedera, ragazzo di 17 anni muore in un incidente

Tragedia nella notte a Pontedera dove, intorno alle 3, un ragazzo di 17 anni ha perso la vita in un incidente. Lo scontro è avvenuto tra un pedone e uno scooter, e diversamente da quanto appreso in un primo momento non ha coinvolto un'auto e uno scooter. La dinamica è in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Pontedera, intervenuti sul posto insieme ai mezzi di soccorso inviati dal 118.

Nell'incidente, avvenuto all'incrocio tra via Castelli e la Tosco Romagnola, è deceduto il ragazzo di 17 anni che si trovava a piedi investito secondo quanto emerso dalla due ruote, condotta sempre da un giovane. Soccorso dai sanitari accorsi sul posto, a seguito dell'impatto il ragazzo non ce l'ha fatta.

Molte le persone in città ieri sera, dove si stava svolgendo la Notte Bianca. A seguito del terribile accaduto, il Comune ha annullato gli eventi di oggi: "Stanotte in un incidente le cui dinamiche sono ancora da accertare ha perso la vita un ragazzo di 17 anni" si legge in un post del sindaco Matteo Franconi pubblicato su Facebook. "Con profondo cordoglio ci stringiamo intorno al dolore della famiglia e dei suoi affetti. Una tragedia che investe di sgomento e tristezza la nostra comunità e per cui abbiamo deciso di rimandare ogni evento o iniziativa patrocinata e programmata per oggi".

