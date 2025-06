Incidente tra auto e scooter a Pontedera, muore un ragazzo di 17 anni

Tragedia nella notte a Pontedera dove, intorno alle 3, un ragazzo di 17 anni ha perso la vita in un incidente. Da quanto emerso il giovanissimo stava viaggiando sullo scooter quando, per cause in corso di accertamento, è avvenuto lo scontro contro un'auto. Sul posto si sono precipitati i mezzi di soccorso inviati dal 118 e i carabinieri ma purtroppo, a seguito del terribile impatto avvenuto all'altezza di un incrocio sulla Tosco Romagnola, il 17enne non ce l'ha fatta.

