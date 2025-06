Innovazione digitale, il sito del Museo Leonardiano come modello per i musei civici. La presentazione

Il sito del Museo Leonardiano ancora protagonista del processo di innovazione che il Dipartimento per la Trasformazione Digitale sta portando avanti. Se nel dicembre 2024 il sito, raggiungibile all'indirizzo museoleonardiano.it, è stato asseverato - ovvero è stato certificato come conforme alle direttive dello stesso Dipartimento - adesso è il momento della presentazione del suo template in un evento organizzato da Designers Italia, il progetto punto di riferimento per la progettazione dei servizi digitali della Pubblica Amministrazione.

L'evento on line si svolgerà mercoledì 25 giugno e l'ufficio cultura del Comune di Vinci interverrà alle 11.45, insieme a Studio Visuale, l'agenzia di comunicazione che ha sviluppato il sito del museo, conformemente al template proposto da Designers Italia.

La scaletta dell'intervento, al quale ci si può iscrivere entro martedì 24 al link https://designers.italia.it/community/eventi/20250625-community-call-musei-civici/, prevede quindi una panoramica del progetto, una breve descrizione delle attività svolte, nonché una disamica tecnica sugli strumenti di Designers Italia che sono stati utilizzati, e come, per la realizzazione di museoleonardiano.it.

Durante l'incontro on line ci sarà anche l'occasione per analizzare i vantaggi portati all'ente e ai cittadini, quali le sfide principali da affrontare durante la progettazione, oltre a offrire riflessioni e suggerimenti per chi volesse affrontare un progetto simile.

Il sito del Museo Leonardiano è stato il primo, in coppia con il sito dei Musei Civici di Palazzo Pianetti di Jesi (AN), a utilizzare il template elaborato dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito del progetto "Comprendere Leonardo nella sua città natale – Interventi per l’accessibilità culturale", che ha goduto di un finanziamento ministeriale. Con lo scopo di migliorare l’esperienza della cittadinanza nell’uso dei servizi pubblici digitali, il progetto aveva tra i suoi obiettivi anche la realizzazione di un modello di sito dedicato specificatamente ai musei di proprietà comunale.

Il Museo Leonardiano, vero e proprio "museo pilota", ha ottenuto l'asseverazione nel dicembre 2024, dopo aver partecipato al percorso di progettazione e implementazione del modello. La fase di elaborazione ha coinvolto lo staff del Museo, l'agenzia di comunicazione digitale Studio Visuale di Mestre, e un partner prestigioso del Museo come il Dipartimento di Architettura dell'Università di Bologna con il professor Michele Zannoni.

Fonte: Comune di Vinci