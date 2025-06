Da Montelupo Fiorentino ad Arezzo, la Toscana fa da sfondo al videoclip di Shade

Ciak a ritmo di musica a Montelupo Fiorentino e ad Arezzo, protagoniste di alcune scene del videoclip di "Iconica", la nuova canzone dell'estate fresca di uscita di Shade.

In particolare la città della ceramica ha accolto il rapper torinese, che ha girato in piazza della Libertà: come annunciato dal sindaco Simone Londi tramite social, le riprese si sono tenute la sera di sabato 14 giugno mentre si stava svolgendo la "Festa del Borgo".

Luci, balli e spettacoli dell'evento nel centro storico fanno da scenografia ad alcune scene del video: "Buon ascolto" consiglia Londi nel suo post, seguito da qualche curioso che ha sbirciato tra i frame per tentare di riconoscere qualche volto conosciuto.

E tra le comparse, per le scene girate ad Arezzo ci sono anche quelle con gli agenti di polizia municipale della città, "attori" per un giorno. Nota toscana dunque per Shade, dai luoghi scelti allo stesso regista del videoclip, l'aretino Nicholas Baldini.

