Mugello protagonista con il Gp d'Italia, Giani: "Gara storica, luogo eccezionale"

Mugello protagonista questo weekend per il gran premio d'Italia. Si è da poco conclusa sul circuito toscano la gara della Moto Gp, che ha visto il trionfo del gran premio di Marc Marquez su Ducati, seguito sul podio dal fratello Alex (Ducati Team Gresini), e da Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46). Quarto posto per Francesco Bagnaia sull'altra Ducati.

Alla pista di Scarperia e San Piero, raggiunta da moltissimi spettatori e spettatrici, anche il presidente della Regione Eugenio Giani salito sul podio per premiare i piloti della Moto 3: la gara è stata vinta da Maximo Quiles (Team Aspar) seguito da Alvaro Carpe (Ktm Ajo) e l'italiano Dennis Foggia. La Moto 2 è stata invece conquistata da Manuel Gonzalez (intact gp), sul podio con Albert Arenas (Gresini) e Aròn Canet (Fantic Racing).

"Sono qui per rendere il giusto tributo ad uno dei circuiti più sicuri del mondo. A Scarperia va in scena la più prestigiosa manifestazione motoristica d'Italia" ha detto Giani. "Il suo Gran premio è una gara storica che si svolge in un ambiente eccezionale. E noi siamo orgogliosi di questo circuito. Mi auguro che, anche dopo il rinnovo delle concessioni, il Gran premio d'Italia possa continuare ad essere corso qui, nel Mugello. E noi faremo di tutto per essere vicini a questa straordinaria realtà".

Presente anche la sindaca di Firenze e della città metropolitana Sara Funaro, che ha assistito al Moto Gp del gran premio d'Italia e consegnato il Fiorino d'Oro, massima onorificenza del capoluogo toscano, a Paolo Poli direttore e amministratore delegato del Mugello Circuit: "Per il grande lavoro che porta avanti da 35 anni, facendo valorizzare questo luogo e il territorio circostante". Parlando da sindaca metropolitana, Funaro ha definito il circuito "un'eccellenza vera del nostro territorio".

Notizie correlate