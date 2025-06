Sabato sera di controlli sulle strade del Cuoio: tre patenti ritirate, in due trovati con hashish

Sabato sera di controlli straordinari sulle strade del comprensorio del Cuoio quello appena trascorso, del 21 giugno, da parte dei carabinieri di San Miniato, Ponte a Egola, Santa Croce sull’Arno, San Romano e Santa Maria a Monte. L'operazione sul territorio, passato al setaccio dai militari in repressione alla "mala movida" e al controllo della circolazione stradale, ha visto scattare una denuncia per guida in stato di ebbrezza e due segnalazioni per uso di sostanze stupefacenti.

In particolare è stata ritirata la patente a un conducente di 55 anni, trovato al volante con un tasso alcolemico di 1,48 g/l, mentre l'auto è stata affidata a una persona di fiducia fatta intervenire sul posto. Due persone, un 39enne e un 51enne, sono state invece trovate in possesso rispettivamente di 3,49 grammi e 3,20 grammi di hashish ed è partita la segnalazione all'autorità amministrativa. In tutto sono state 108 le persone identificate e 62 i veicoli e 2 esercizi pubblici controllati. Elevate inoltre due sanzioni per violazioni al codice della strada, con il conseguente ritiro di due patenti di guida.