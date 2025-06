Scoperto con quasi mezzo chilo di metanfetamine, arrestato a Marina di Pisa

Ferma di notte in un parcheggio sul litorale Pisano, l'auto con all'interno il conducente ha fatto insospettire i carabinieri che, procedendo con la perquisizione, hanno rinvenuto droga e contanti. È successo nella notte del 19 giugno quando i militari di Marina di Pisa, intorno all'1.30, hanno notato la macchina in via Litoranea. A bordo un uomo di 54 anni, arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Insospettiti dall'atteggiamento dell'uomo, i militari hanno rinvenuto in uno zaino circa 290 grammi di metanfetamina, già suddivisa in dosi, e 285 euro in contanti ritenuti provento dell'attività illecita. Dalla successiva perquisizione domiciliare sono stati scoperti altri 156 grammi della stessa sostanza oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Quanto rinvenuto è stato sequestrato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa di turno che coordina le indagini, il 54enne è stato condotto presso il carcere di Pisa.