In arrivo 180 agenti per potenziare la sicurezza estiva. Baroncini (Lega): "Accogliamo con soddisfazione la notizia"

In vista del periodo estivo, la Toscana si prepara ad accogliere oltre 180 nuovi agenti delle Forze dell’Ordine, con l’obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio e garantire maggiore sicurezza nelle città e nelle località di villeggiatura.

"Accogliamo con soddisfazione la notizia dell'arrivo dei rinforzi estivi per le Forze dell'Ordine - afferma Luca Baroncini, Segretario regionale Lega Toscana."

"Si tratta di ben 184 tra uomini e donne che supporteranno i colleghi già presenti per presidiare capillarmente il territorio, garantendo maggiore salvaguardia a chi resta in città in estate, o ai turisti e residenti delle località di villeggiatura - prosegue l'esponente leghista."

"Il tema della sicurezza è primario per il nostro partito, come dimostra anche il grande valore dello specifico Decreto, recentemente approvato grazie alla Lega. Colgo l'occasione per ringraziare il nostro Sottosegretario agli Interni, On. le Nicola Molteni, che sta facendo un importante lavoro in questo senso, come anche nel rinforzare numericamente gli organici dei commissariati di pubblica sicurezza, a differenza dei Governi di centro sinistra che invece avevano fermato le assunzioni - conclude Baroncini".

Lega Toscana

