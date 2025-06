Arci Siena piange la scomparsa di Fausto Bertoncini

Il Comitato provinciale Arci di Siena si stringe nel dolore per la prematura scomparsa di Fausto Bertoncini, figura centrale nella storia dell’associazione e nella vita culturale, sociale e politica del territorio. Segretario e poi presidente dell’Arci provinciale di Siena fino al 2006, Fausto Bertoncini era stato anche consigliere nazionale dell’Arci.

“Fausto Bertoncini - afferma la presidente dell’Arci provinciale di Siena, Serenella Pallecchi ricordandolo a nome di tutto il Comitato provinciale Arci - ha saputo contribuire in modo incisivo e sempre originale alla crescita civile del nostro territorio. Con il suo impegno costante, la sua militanza pacifista e la sua capacità di ascolto e di mediazione è stato molto più di un dirigente e un vero e proprio punto di riferimento per l’associazione e per l’intera comunità senese. Intelligenza, acume, la giusta ironia e una passione mai venuta meno hanno segnato ogni sua attività, ogni suo intervento e ogni sua proposta e presenza nell’Arci. Oggi, nel ricordarlo, sentiamo già la sua mancanza. Abbiamo perso un amico vero. Mancherà a tutti noi, ai nostri circoli, a chiunque abbia condiviso con lui un’idea, una battaglia e una visione del mondo più giusta e inclusiva. Oggi le bandiere dell’Arci sventoleranno per lui, come avrebbe voluto dopo i tanti anni spesi per l’associazione e i suoi valori”.

Per dare l’ultimo saluto a Fausto Bertoncini, è possibile recarsi all’obitorio di Santa Fina a San Gimignano, in via Folgore da S. Gimignano. I funerali si terranno domani, martedì 24 giugno, alle ore 9.30 nella Chiesa di Sant’Agostino, sempre a San Gimignano.

