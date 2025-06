Anche a Buggiano arrivano gli ispettori ambientali Alia: 4 progetti contro degrado, inciviltà e rifiuti abbandonati

Continua ad allargarsi il raggio di azione degli ispettori ambientali di Alia Multiutility, che a partire da luglio entreranno in servizio anche nel territorio di Buggiano. Salgono dunque a 39 i Comuni della Toscana centrale, fra i 65 complessivamente gestiti da Alia, che hanno deciso di avvalersi dell’opera degli ispettori ambientali, figure che operano in stretta sinergia con la polizia municipale su progetti mirati e che svolgono un ruolo cruciale nel garantire il rispetto delle normative ambientali e il mantenimento del decoro urbano.

‘Siamo sicuri che questa opera ulteriore di sensibilizzazione e di controllo del territorio rafforzerà il senso civico e il rispetto per gli spazi pubblici in una comunità che ha già dimostrato, negli ultimi anni, la sua grande attenzione verso le tematiche ambientali’, commenta Lorenzo Perra, presidente di Alia Multiutility. ‘Nel 2023 Buggiano, secondo i dati certificati dall’Agenzia Regionale Recupero Risorse della Toscana, ha superato l’80% di raccolta differenziata. Come già accaduto in altre realtà toscane, gli ispettori ambientali contribuiranno a migliorare in maniera significativa il decoro e la qualità della vita dei cittadini e ad innalzare ulteriormente queste già ottime percentuali di raccolta, con particolare attenzione alla qualità della differenziata stessa. Mantenere il decoro dei vari territori è un gioco di squadra, così come garantire la tutela dell’ambiente. Sono azioni che nascono da atteggiamenti condivisi e che partono dai piccoli gesti quotidiani di ciascuno di noi’.

"Quelle portate avanti dagli ispettori ambientali di Alia sono azioni utili, finalizzate al contrasto degli abbandoni" aggiunge Daniele Bettarini, sindaco di Buggiano. "Ci preme anche dare il nostro contributo nel divulgare buone abitudini sul conferimento dei rifiuti, in una realtà come Buggiano che, come è stato detto, risulta comunque fra quelle virtuose in Toscana per quel che riguarda la raccolta differenziata. E’ sempre bene tenere alta l’attenzione e cercare di migliorare, ove possibile, partendo proprio dai comportamenti quotidiani di ognuno di noi”.

QUATTRO PROGETTI IN CAMPO

Gli ispettori ambientali di Alia hanno come missione principale quella di informare, educare e monitorare il corretto conferimento dei rifiuti. A Buggiano, in accordo con l’amministrazione comunale, si concentreranno su quattro progetti ritenuti prioritari:

· Buggiano Pulita: controlli e verifiche sul conferimento dei rifiuti e sulle raccolte differenziate, con particolare attenzione ai cestini getta-rifiuti, alle campane stradali e ai cassonetti riservati agli abiti usati.

· Pronto Intervento Ambientale: controlli e verifiche degli ispettori ambientali a seguito di segnalazioni dell’amministrazione comunale, della Polizia Municipale e dei cittadini.

· Controlli anti-abbandoni: vere e proprie azioni di pattugliamento e di lotta agli abbandoni di rifiuti pensate per garantire e migliorare il decoro nelle strade del territorio;

· Controlli in centro storico: controlli e verifiche sul conferimento dei rifiuti e sulle raccolte differenziate eseguite nel centro storico, per migliorarne il decoro.

‘È importante che la battaglia degli ispettori ambientali contro l’abbandono dei rifiuti e contro i comportamenti incivili sia sostenuta ogni giorno dal senso civico dei cittadini’, precisa Simone Boschi, direttore dell’area Controllo e Rendicontazione Servizi di Alia. ‘Oggi grazie ad Aliapp, la nuova app di Alia scaricabile gratuitamente per sistemi Ios e Android, gli utenti, con pochi semplici tap sul loro smartphone, possono segnalare i rifiuti abbandonati, indicando il luogo dell’abbandono, allegando la foto dei rifiuti e ricevendo un feedback sulla rimozione, ma anche segnalare un mancato ritiro o svuotamento, prenotare un ritiro ingombranti e approfittare con facilità di tante altre funzioni utili per semplificare la vita di tutti i giorni. Anche questi sono piccoli gesti per tutelare l’ambiente e il decoro’.

COMPITI E NUMERI

Vari e articolati i compiti degli ispettori ambientali, che nei primi cinque mesi del 2025, nei territori serviti da Alia, hanno complessivamente effettuato più di 32.000 controlli ed elevato 1.011 verbali, per un controvalore di oltre 152.000 euro. Nel corso di tutto il 2024 gli ispettori ambientali hanno invece effettuato circa 79.000 controlli ed elevato più di 2.700 verbali, per un controvalore di oltre 385.000 euro.

Controllo e monitoraggio

- Gli ispettori pattugliano il territorio per verificare lo stato della pulizia urbana e la corretta gestione dei rifiuti da parte di cittadini, commercianti e aziende.

- Controllano che i rifiuti siano conferiti nei modi e nei tempi stabiliti dalle normative locali, ad esempio verificando che la raccolta differenziata venga effettuata correttamente.

Prevenzione e lotta agli abbandoni illegali di rifiuti

- Gli ispettori sono incaricati di individuare e segnalare episodi di abbandono illegale di rifiuti, come discariche abusive, rifiuti ingombranti lasciati in strada o conferimenti errati.

- Collaborano con le forze dell'ordine per identificare i responsabili di tali atti e, se necessario, elevano sanzioni.

Attività commerciali

- Gli ispettori controllano che le attività commerciali rispettino le norme per la gestione dei rifiuti, compreso il corretto smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi.

- Si assicurano che gli esercizi pubblici rispettino le ordinanze locali in materia di igiene urbana e gestione dei rifiuti.

Educazione e sensibilizzazione

- Gli ispettori forniscono informazioni e sensibilizzano i cittadini riguardo alle buone pratiche ambientali e al rispetto delle norme in vigore.

- Svolgono attività di educazione ambientale, spiegando l'importanza della raccolta differenziata e delle corrette modalità di smaltimento dei rifiuti.

Collaborazione con enti e istituzioni

- Gli ispettori lavorano in sinergia con enti locali, aziende e altre istituzioni per affrontare le questioni ambientali in modo coordinato.

- Partecipano a tavoli tecnici e incontri per discutere e pianificare interventi di miglioramento del decoro urbano e della gestione dei rifiuti.

Gestione delle segnalazioni dei cittadini

- Gli ispettori raccolgono e gestiscono le segnalazioni dei cittadini riguardanti problematiche ambientali, come l’abbandono di rifiuti o la presenza di discariche abusive.

- Intervengono rapidamente per verificare e risolvere le situazioni segnalate.

Sono complessivamente 42 gli ispettori di Alia in azione nel territorio della Toscana centrale. In particolare, i Comuni in cui il servizio è già attivo sono Agliana, Bagno a Ripoli, Barberino- Tavarnelle, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio, Capraia e Limite, Carmignano, Castelfiorentino, Certaldo, Chiesina Uzzanese, Empoli, Fiesole, Figline e Incisa Valdarno, Firenze, Fucecchio, Gambassi Terme, Greve in Chianti, Impruneta, Lamporecchio, Lastra a Signa, Montale, Montelupo Fiorentino, Montemurlo, Montespertoli, Pieve a Nievole, Pistoia, Poggio a Caiano, Prato, Quarrata, Rignano sull'Arno, San Casciano Val di Pesa, Scandicci, Scarperia e San Piero, Serravalle Pistoiese, Sesto Fiorentino, Signa e Vinci.

