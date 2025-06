Bus turistici a Firenze, Confesercenti contro il Comune: "Non c'è stato nessun confronto"

“E’ stata persa un’occasione per aprire un confronto finalizzato a individuare le soluzioni migliori per le aree di sosta, quelle di carico e scarico, e per poter organizzare la gestione dei flussi dei bus turistici in maniera strutturata e adeguata alla nostra città”, commenta il Presidente di Federagit Confesercenti Firenze, Marco Verzì.

“Come federazione delle guide e degli accompagnatori turistici - continua Verzì - non possiamo che esprimere rammarico per non essere stati coinvolti attivamente nonostante le richieste più volte avanzate, non ultima a novembre 2024 proprio in considerazione dei lavori della tranvia.

Da anni abbiamo chiesto una nuova regolamentazione dei Bus Turistici e la progettazione di un nuovo sistema di trasporto pubblico, grazie in particolare al completamento della rete tramviaria; questa rappresentava l’occasione per aprire un confronto finalizzato a individuare le migliori soluzioni. Richieste purtroppo cadute nel vuoto!”

Del servizio turistico si parla spesso in maniera negativa e non come una risorsa; ma il settore dei viaggi in pullman rappresenta una quota importante del nostro turismo e non deve essere “criminalizzato”, così come è avvenuto in questi anni. Ticket alto rispetto ai servizi offerti a famiglie, anziani e disabili e numero di aree insufficienti e poco consone hanno portato a un notevole aumento dell’evasione, per la quale avevamo formulato negli anni proposte di intervento.

Il fattore “accoglienza” rappresenta uno dei maggiori punti di forza di una proposta turistica di qualità e di turismo sostenibile. In uno scenario come quello attuale, infatti, caratterizzato da dinamiche turistiche sempre più complesse e mutevoli, il quadro di accoglienza assume un'importanza strategica, sia come principale strumento di promozione sia come elemento determinante per regolare adeguatamente i flussi di arrivi.

Sono pertanto necessari investimenti importanti per avviare un progetto trasversale, fondato sull’importanza della qualità della vita dei cittadini residenti e della loro capacità di accogliere.

Per questo auspichiamo, prendendo spunto da quanto annunciato dall’Amministrazione Comunale, che alla luce di questo cambiamento importante sia finalmente possibile attivare un tavolo di lavoro con le associazioni, per lavorare su una riforma organica del sistema.

Come Federagit Confesercenti Firenze siamo pronti e disponibili a collaborare per individuare la soluzione migliore nell’interesse della città, dei suoi residenti e delle imprese e professionisti che ci operano.

Fonte: Confesercenti Firenze - Ufficio Stampa