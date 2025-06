Campus per bambini nei musei di Prato, iscrizioni aperte

In estate i musei di Prato moltiplicano gli appuntamenti dedicati agli studenti di tutte le età proponendo laboratori e campus. Un'immersione a 360 gradi che inizia a giugno e finisce a settembre: proprio nelle ultime due settimane prima del ritorno in classe si terrà 'Un tuffo nell'arte', campus rivolto ai bambini dai 6 agli 11 anni. I partecipanti saranno coinvolti in attività creative manuali, laboratori tematici, cacce al tesoro, passeggiate e azioni-gioco in giro per la città e nei musei aderenti alla rete Pratomusei: Museo dell'Opera del Duomo di Prato, Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci, Museo del Tessuto, Museo di Palazzo Pretorio.

L'iniziativa si svolge nelle due settimane dall'1 al 5 e dall'8 al 12 settembre, ingresso alle 8.30 ed uscita alle 16.30 con pranzo, tutto in collaborazione con le cooperative Coopculture, EDA Servizi e Prato Cultura. Costo 130 euro a bambino con possibili riduzioni: 117 euro per soci coop, per iscrizione del secondo figlio o per la partecipazione alla seconda settimana dopo aver preso parte alla prima. Per pre-iscriversi è necessario compilare il form oppure seguire il qrcode sui volantini. C'è tempo fino al 27 agosto per iscriversi, ma dato il numero di posti disponibili limitato è consigliato aderire fin da subito, conferme tramite mail a prenotazioni.museiprato@coopculture.it oppure telefonando al numero 0574 1837859

Fonte: Ufficio Stampa

