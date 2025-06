I commercianti di Castelfranco di Sotto accendono la festa

Buon cibo, divertimento e tanta musica. Dopo il successo della prima edizione ritorna con una serata all'insegna dell'allegria, della convivialità e del divertimento nel centro storico di Castelfranco di Sotto “Ci si rivede in Paese”, organizzata dal Centro Commerciale Naturale di Castelfranco di Sotto e Confcommercio Provincia di Pisa con il patrocinio del Comune di Castelfranco di Sotto, la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest - Terre di Pisa e la collaborazione di Asd Aquateam Nuoto Cuoio.

Appuntamento mercoledì 25 giugno a partire dalle 19, dove partendo dall'asse di piazza Bertoncini e corso Bertoncini e in tutte le strade del centro storico Castelfranco sarà vestito a festa.

“Ci si vede in Paese, lo scorso anno è stata la mia prima festa da sindaco e ricordo che fu un ottimo evento” afferma il sindaco di Castelfranco di Sotto Fabio Mini. “Questo è un appuntamento che richiama centinaia di persone da tutto il Comprensorio e che soprattutto fa rivivere il nostro centro cittadino come accadeva 20-30 anni fa, quando Castelfranco era il centro del Comprensorio per il ritrovo della gioventù. Noi siamo favorevoli a queste iniziative e siamo a disposizione delle associazioni che vogliano sviluppare eventi in questa direzione, come stanno facendo il Ccn e Confcommercio, vogliamo promuovere e vivacizzare Castelfranco di Sotto. Quindi vi invitiamo tutti a partecipare a “Ci si rivede in paese”, sarà sicuramente un evento di livello, di divertimento e di svago per tutti”.

“Ringraziamo l'amministrazione comunale per aver mantenuto la promessa di sostenere queste manifestazioni e il Ccn per il grande impegno profuso” le parole del presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli “Ci si rivede in paese è un termine che indica l'iniziativa e allo stesso tempo evoca un forte senso di appartenenza a Castelfranco, dove vengono organizzate bellissime iniziative, come conferma il recente successo di Castelbike. Quello poi di utilizzare i fondi sfitti del centro è un segnale di incoraggiamento per chi vuole investire e fare impresa nel centro storico, per dimostrare che Castelgranco è viva e ha un tessuto commerciale vivace e accogliente”.

“Dopo il grande successo di CastelBike e vista l'ottima riuscita della prima edizione di Ci si vede in paese ci siamo messi al lavoro per organizzare “Ci si rivede in Paese”, riprendendo il motto che usavamo da ragazzi per incontrarci” spiega il presidente del Centro Commerciale Naturale di Castelfranco di Sotto Paolo Marinari “Vogliamo far rivivere proprio quello spirito in questo appuntamento che abbina la possibilità di mangiare all'aperto al divertimento, consapevoli che non basta una singola serata per far rivivere il paese, ma convinti che gli eventi costituiscano un primo e fondamentale passo per il rilancio e la valorizzazione del centro storico”.

“Queste sono manifestazioni importanti per Castelfranco, tenuto conto anche dell'indirizzo dell'amministrazione Mini, e rappresentano un punto di partenza. Vorremmo arrivare a creare un cartellone di eventi che possano vivacizzare tutto il centro storico per tutto l'anno, attraverso varie manifestazioni. Di questo sicuramente discuteremo anche con Confcommercio e con il Ccn. L'obiettivo infatti è ridare vivacità al nostro centro storico e tutti questi eventi sono utili a questo scopo” dichiara l'assessore al commercio Giuseppe Calò.

Il coordinatore sindacale di Confcommercio Pisa Luca Favilli sottolinea “l'entusiasmo che caratterizza l'organizzazione di questa iniziativa e in generale di tutte le iniziative che vedono protagonista il Ccn di Castelfranco. Ci si vede in paese era una scommessa in cui tutti abbiamo creduto e lo straordinario successo ha portato a organizzare una nuova edizione che siamo sicuri sarà altrettanto straordinaria”.

A “Ci si rivede in Paese ” sarà possibile cenare all'aperto nel cuore pulsante del paese, proprio dove sorgeva l'antico “Castello Franco” circondato dalle mura che in epoca medievale dette origine all'attuale centro abitato. Qui sarà allestisto lo street food a cura dei commercianti del Centro Commerciale Naturale di Castelfranco, che ospiterà prodotti enogatronomici del territorio.

Un appuntamento che permetterà di vivere il centro in una vesta inedita, all'insegna della convivialità e dello stare insieme, animato da trampolieri, giocolieri, ballerine e spettacolo di magia, per un divertimento adatto a tutte le età. Emozioni assicurate con il dj set di Radio Bruno a cura di Francesco Cinelli e Andrea Mastroberti, mentre lo special guest sarà il noto Dj Eugenio Colombo, protagonista alla consolle nelle discoteche e nei club più conosciuti d'Italia

Ci si vede in Paese – La Cena in Castello è un evento fortemente voluto dal Centro Commerciale Naturale di Castelfranco, una realtà articolata composta da 30 imprenditori, commercianti e professionisti costituitasi proprio con il principale obiettivo di valorizzare il centro storico e rilanciare il tessuto commerciale del paese, in piena sinergia con Confcommercio Provincia di Pisa.

Fonte: Confcommercio Pisa - Ufficio Stampa

