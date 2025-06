Cimitero Sovigliana, Mussetti: "Stato di degrado e sistemazioni abusive, nulla è cambiato"

A distanza di mesi dall’interrogazione presentata a marzo e dal sopralluogo effettuato insieme all’assessore Giulio Vezzosi — che aveva constatato personalmente l’evidente stato di degrado e le sistemazioni abusive all’interno del cimitero di Sovigliana e Spicchio (Comune di Vinci) — nulla è cambiato.

Il degrado persiste, le irregolarità sono ancora lì, ben visibili, e nessun intervento concreto è stato messo in campo. Non è accettabile continuare ad attendere i tempi incerti di un eventuale project financing per la riqualificazione complessiva del cimitero. Occorre intervenire subito.

Chiediamo con forza che l’Amministrazione comunale esca dall’immobilismo e obblighi la cooperativa incaricata alla manutenzione e ad eseguire immediatamente gli interventi ordinari necessari a garantire decoro, sicurezza e rispetto per un luogo sacro come il cimitero.

Il rispetto per i defunti si misura anche dalla cura dei luoghi che li ospitano.

Non ci sono più scuse: servono risposte, servono azioni, serve dignità.

Manuela Mussetti - coordinatrice Fratelli d'Italia Vinci e consigliere gruppo consiliare VinciAmo