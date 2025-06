Da Empoli in giro per la Toscana: l'estate della tribute band degli 883

Le Pive nel Sacco, la prima tribute band degli 883 e di Max Pezzali, viene da Empoli. Nata nel lontano 2013, è pronta a infiammare l'estate con una serie di concerti. Sull'onda del successo della recente serie "Hanno ucciso l'uomo ragno", che ha riacceso la passione per i brani iconici di Pezzali, la band empolese porterà sui palchi toscani i più grandi successi che hanno segnato intere generazioni.

Il calendario di luglio si preannuncia ricco di appuntamenti per i fan: si parte il 27 giugno a Rufina, per poi proseguire il 1° luglio a Tavarnuzze e il 5 luglio a Lastra a Signa. Non mancheranno le tappe del 15 luglio a Rignano sull'Arno, del 19 luglio a Barberino Tavarnelle e del 26 luglio a Vinci. E le sorprese non finiscono qui, con ulteriori date in programma per il mese di agosto ancora da annunciare.

Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale su date ed eventi, è possibile seguire le pagine ufficiali Facebook e Instagram de Le Pive nel Sacco.

