Decreto Sicurezza e maggiore presidio sul territorio: gazebo Lega a Fucecchio

Mercoledì 25 giugno, dalle ore 8.45 alle 12.30, la Lega Salvini Premier sarà presente con un gazebo informativo in piazza XX Settembre, all’ingresso del mercato settimanale (lato bar pizzeria), per un incontro pubblico aperto a tutta la cittadinanza.

L’iniziativa sarà l’occasione per confrontarsi su temi centrali per la Lega, come il Decreto Sicurezza, la certezza e l’effettività della pena, la necessità di pene dure e senza sconti o permessi, il rafforzamento della Tenenza dei Carabinieri e il potenziamento dell’organico della Polizia Municipale. Lo slogan scelto per l’evento è chiaro: i criminali devono stare in galera.

Tra i partecipanti attesi anche Marco Cordone, segretario comunale di Fucecchio e vicesegretario provinciale vicario di Firenze della Lega Salvini Premier.

L’incontro è promosso dalla sezione comunale del partito, che invita tutti i cittadini a partecipare per esprimere opinioni, fare domande e conoscere le proposte della Lega per il territorio.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 327 6925038 o 338 6451156.

Fonte: Lega Fucecchio - Ufficio Stampa

