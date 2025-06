Un uomo e una donna, incensurati, sono stati arrestati a Pisa per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. In un B&B i due si sono rifiutati di lasciare la camera. I militari hanno controllato e i due hanno mostrato documenti di identità di nazionalità rumena validi per l’espatrio, risultati palesemente contraffatti. Il tutto è stato sequestrato. I due sono stati arrestati e rimessi in libertà.

