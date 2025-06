Donne Insieme Valdelsa dice no alla violazione dei diritti umani a Gaza

Come Centro Antiviolenza siamo contro la violenza di ogni tipo e in ogni luogo, pertanto anche contro ogni tipo di guerra. Il conflitto nella striscia di Gaza ha da tempo assunto i connotati del genocidio e le condizioni di donne e bambini palestinesi violano il Diritto Internazionale: a Gaza non c'è acqua, non ci sono assorbenti, nè latte in polvere, non arrivano aiuti umanitari. Facendo seguito all'iniziativa di Tosca - Coordinamento Toscano Centri Antiviolenza #ultimogiornodigaza e alla presa di posizione della Regione Toscana, tra le poche che offre nelle proprie strutture sanitarie asilo ai feriti del conflitto israelo-palestinese, riteniamo necessaria un'esplicita presa di posizione: No al genocidio del popolo palestinese, Si a Pace e Diritti umani e tutela di donne e bambini.

Centro Antiviolenza Donne Insieme Valdelsa