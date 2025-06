“Estate in città”: modifiche temporanee al mercato cittadino di Pistoia

In occasione dell’avvio del ricco calendario di eventi “Estate in città”, da mercoledì 25 giugno, nelle giornate del mercoledì e del sabato, il mercato settimanale subirà alcune modifiche temporanee. Fino a mercoledì 30 luglio, gli operatori collocati abitualmente nei posteggi di piazza del Duomo saranno provvisoriamente spostati in piazza San Francesco e nei posti liberi all’interno del mercato.

Inoltre, nella giornata di sabato 5 luglio, il mercato sarà trasferito in via eccezionale in zona Stadio, sempre dalle 8 alle 13.

Tutti i dettagli relativi agli spostamenti e alle assegnazioni provvisorie sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Pistoia alla pagina dedicata al mercato cittadino.

Modifiche alla viabilità

In concomitanza con lo svolgimento dei mercati ambulanti del mercoledì e del sabato, previsti nei giorni 25 e 28 giugno, e 2, 9, 12, 16, 19, 23, 26 e 30 luglio, sono previste alcune modifiche alla viabilità dalle ore 5 alle 15.

In piazza San Francesco sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su tutta l’area e il divieto di transito nella corsia nord (tra i numeri civici 46 e 13, verso il parcheggio di Porta al Borgo), nella corsia ovest davanti al Parterre e nella corsia sud interna tra via del Molinuzzo e corso Gramsci. Resta, invece, riservata la corsia sud esterna (tra i civici 4 e 1, lato chiesa) ai mezzi del trasporto pubblico, ai veicoli impiegati nei servizi di polizia stradale, ai mezzi del soccorso pubblico e dei Vigili del Fuoco, ai veicoli autorizzati al trasporto di persone con disabilità, ai mezzi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e ai taxi.

Con il completamento dei lavori di riqualificazione, i banchi tornano anche in via Vannucci Atto, nel tratto compreso tra via della Repubblica e corso Gramsci, dove si conferma il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito per tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di emergenza.

Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa