Marino Gori lascia la carica da assessore a San Miniato

L'assessore Marino Gori si è dimesso. Per il momento sarà il sindaco Simone Giglioli ad assumere ad interim le sue deleghe, bilancio, società partecipate, personale e attività produttive, in attesa del nuovo nome. "La mia è una scelta che nasce esclusivamente da nuove opportunità professionali e personali che desidero intraprendere con senso di responsabilità, lo stesso che ho cercato di portare anche nel mio ruolo amministrativo - spiega Marino Gori -. E' stato un anno intenso, fatto di sfide, ma anche di occasioni di confronto, collaborazione e crescita umana. Desidero ringraziare il sindaco per la fiducia che mi è stata accordata, i colleghi della giunta per il lavoro condiviso e il consiglio comunale, con cui il dialogo, anche nelle diversità, è stato sempre rispettoso e costruttivo. Ringrazio il partito con cui sono stato eletto, che ha sostenuto il mio percorso e mi ha dato la possibilità di mettermi al servizio della cittadinanza e un grazie sincero al presidente del consiglio comunale, ai dirigenti, ai responsabili e ai dipendenti del Comune per la disponibilità, la professionalità, la stima e la fiducia che mi hanno dimostrato in ogni circostanza - e conclude -. Lascio questo incarico con gratitudine, consapevole di quanto ho ricevuto come esperienza e relazioni, e riconoscente per aver avuto la possibilità di mettermi al servizio della Città, avendo come unico interessai il bene dei cittadini".

"A nome di tutta l'amministrazione comunale voglio sinceramente ringraziare Marino Gori per quanto svolto in questi mesi, comprendendo quali siano le ragioni personali e lavorative che lo hanno spinto a prendere questa difficile decisione - dichiara il sindaco Simone Giglioli -. Al momento assumo le sue deleghe, in attesa della nomina del nuovo assessore. A Marino faccio gli auguri più sinceri per il suo futuro e per questo importante incarico, perché possa essere ricco di soddisfazioni e successi".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa

