Trent'anni dopo la maturità, si trovano a cena tra risate e ricordi

Trenta anni dopo si sono ritrovati a cena per festeggiare la maturità. La 5D dell'Indirizzo IGEA dell'ITC Cattaneo di San Miniato il 20 giugno 2025 si è ritrovata al ristorante 4 Assi di Stabbia (Cerreto Guidi) per una serata di ricordi e amicizia, anche in memoria di due ex compagni di classe scomparsi prematuramente come Alberto Bachi e Alessandro Bertini.

Dal 1995 al 2025, una cena per incontrarsi di nuovo. Alla cena erano in 12: Federica Bagni, Antonella Marrucci, Gessica Sedoni, Rita Felicini, Lorella Pugliesi, Claudio Baragatti, Stefano Mori, Andrea Pellegrini, Daniele Buggiani, Jessica Salvadori, Francesca Alati e Silvia Pantani. Una serata in allegria in attesa di trovarsi di nuovo.

