Inchiesta corruzione a Prato: indagato anche il vicesindaco Faggi

È cominciata questa mattina al tribunale di Firenze la serie di interrogatori nell’ambito dell’inchiesta per corruzione che coinvolge il Comune di Prato. Il primo a comparire davanti al giudice per le indagini preliminari Alessandro Moneti è stato l’imprenditore tessile Riccardo Matteini Bresci, per il quale la procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere.

Tra gli indagati figura anche la sindaca di Prato, Ilaria Bugetti (Pd), destinataria di una richiesta di arresti domiciliari. Dopo aver ricevuto l’avviso di garanzia nei giorni scorsi, Bugetti ha annunciato l’intenzione di rassegnare le dimissioni.

L’indagine ruota attorno a presunti episodi di corruzione legati alla gestione dei costi e dei controlli sulla depurazione delle acque reflue delle industrie tessili pratesi. Insieme a Bugetti e Matteini Bresci, risultano indagati anche il vicesindaco Simone Faggi (Pd), accusato di false dichiarazioni, e Alessio Bitozzi, funzionario del Consorzio Progetto Acqua. Secondo gli inquirenti, sarebbe stato proprio Bitozzi a fare da intermediario tra la sindaca e l’imprenditore.