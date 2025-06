Lavori sulla rete idrica, rubinetti a secco a Santa Croce

La società Acque spa, gestore della rete idrica, interromperà l'erogazione dell'acqua potabile per lavori programmati sulla rete, dalle 21.30 di martedì 24 alle 6.30 di mercoledì 25 giugno. L'interruzione dell'erogazione dell'acqua riguarderà tutto il capoluogo di Santa Croce, a eccezione di via Lungovalle.

Acque per garantire la distribuzione dell'acqua ha organizzato punti di rifornimento con autobotti in piazza Fratelli Cervi e in piazza Matteotti.

Il ripristino del servizio è previsto per le 6.30 di mercoledì 25 giugno, potrà essere accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell'acqua destinati a scomparire in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l'intervento sarà rinviato al giorno dopo con le stesse tempistiche.

Per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389 e seguire le notizie sulle pagine informative di Acque spa, sito web e social.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio Stampa

