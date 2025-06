Misericordia di Certaldo in festa: musica, solidarietà e gusto

Una giornata speciale per ritrovarsi, celebrare, scoprire e fare festa insieme. Mercoledì 3 luglio, in occasione della Festa Patronale di San Tommaso, la Misericordia di Certaldo, con il patrocinio del Comune di Certaldo e della Regione Toscana, organizza “Mise in Festa”: un ricco programma di eventi in Piazza Boccaccio, cuore pulsante del centro cittadino.

Questa edizione assume un significato particolarmente simbolico, poiché coinciderà con l’inaugurazione ufficiale del Centro di Certaldo. Un momento molto atteso dalla cittadinanza, che vedrà la partecipazione delle autorità comunali e regionali, e in particolare del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Un evento che segnerà un nuovo inizio per uno spazio urbano restituito alla sua bellezza e alla sua funzione di luogo d’incontro e di vita.

Un ringraziamento particolare va alla Regione Toscana per il patrocinio concesso e per il costante sostegno alla valorizzazione del territorio e delle comunità locali.

Un programma per tutti, tra spiritualità, gioco e partecipazione

Le celebrazioni inizieranno alle ore 18 con la Santa Messa presso la Propositura di San Tommaso Apostolo, cuore religioso e identitario della comunità certaldese.

Contemporaneamente, la piazza si animerà con numerose attività per bambini, tra truccabimbi, treccine, un lunapark ecologico e un laboratorio circense, pensate per regalare ai più piccoli un pomeriggio di allegria, fantasia e gioco sostenibile.

Non mancheranno momenti dedicati alla formazione e alla sensibilizzazione: nello spazio “Area Formazione” verranno proposte nozioni teoriche e pratiche di disostruzione pediatrica e verrà illustrato l’uso dei defibrillatori, strumenti salvavita sempre più diffusi grazie all’impegno delle realtà del volontariato locale.

Solidarietà e cittadinanza attiva

La festa sarà anche occasione per conoscere meglio l’operato della Misericordia di Certaldo, attraverso lo spazio “Conoscere Misericordia”, dove i cittadini potranno ricevere informazioni sui servizi dell’associazione, sull’importanza del diventare donatori di sangue con il gruppo FRATRES, e apprezzare i lavori realizzati dai ragazzi dell’Associazione Genitori Ragazzi Disabili.

Alle ore 19, il momento clou della giornata: l’inaugurazione del Centro di Certaldo, alla presenza delle istituzioni. Un gesto che simboleggia non solo la valorizzazione urbana, ma anche la volontà di investire nella qualità della vita, nella socialità e nella cultura.

Una serata all’insegna della musica e del gusto

La festa proseguirà in serata, dalle ore 21, con il concerto live della tribute band “Generazione di Sconvolti”, che porterà sul palco l’energia inconfondibile delle canzoni di Vasco Rossi, coinvolgendo il pubblico in uno spettacolo rock tutto da cantare.

Per tutta la durata dell’evento sarà attivo un punto ristoro con proposte per tutti i gusti: primi piatti, panini con porchetta e salumi, bibite, birra e vino, e golosi bomboloni e ciambelle per una merenda o una cena all’aperto in piena atmosfera di festa.

Un invito alla comunità

“Mise in Festa” sarà una giornata di appartenenza, condivisione e rinascita: un modo per onorare il Santo Patrono e per riscoprire l’importanza di vivere e animare i luoghi del proprio paese. Un’occasione per tutti – famiglie, giovani, adulti, associazioni – di sentirsi parte attiva della comunità.

