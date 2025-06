Una bambina di quindici mesi è stata morsa dal cane di famiglia. La piccola e i familiari erano in vacanza in un campeggio nel comune di Bibbona. Sono arrivati i soccorsi e la bambina è stata portata al Meyer di Firenze.

La piccola è stata portata dapprima in codice giallo all'ospedale di Cecina per le prime cure. Dato che serviva un intervento chirurgico specialistico, è stata poi mandata al Meyer in elisoccorso. Le condizioni erano stabili e la bambina non era in pericolo di vita.