Nasce il Montecatini Jazz Festival

Dal 26 al 28 giugno Montecatini Terme si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto con la prima edizione del Montecatini Jazz Festival, un evento che promette tre giorni all’insegna della musica, della cultura e dell’energia condivisa.

La manifestazione, promossa da Officine della Cultura con il sostegno del Comune, porta il jazz fuori dai teatri per diffonderlo tra le strade, le piazze e i luoghi simbolo della città termale. Il programma unisce concerti gratuiti, esibizioni itineranti e attività formative pensate anche per i giovani musicisti.

Piazza del Popolo sarà il fulcro del festival, ma il cuore pulsante del ritmo si diffonderà anche per le vie del centro grazie alla partecipazione di brass band come i Red Dimes e i Dixie Brothers, che porteranno l’atmosfera travolgente di New Orleans, tra funk e afrobeat.

Tra i protagonisti della rassegna figurano la Jazz on the Corner Open Orchestra, la Perugia Big Band e il chitarrista Lorenzo Polidori, che si esibirà nello scenario suggestivo di Montecatini Alto. Da non perdere anche il quartetto Jazz Friends – formazione inedita composta da Christian Meyer, Max Ionata, Massimo Colombo e Marco Micheli – che, oltre al concerto, condurrà un workshop di musica d’insieme e improvvisazione jazz dedicato a giovani talenti. Il laboratorio si concluderà sabato 28 giugno con una sessione live aperta al pubblico.

Una nuova rassegna che nasce con l’ambizione di diventare un appuntamento fisso per la città, puntando sull’incontro tra arte, territorio e partecipazione.

Notizie correlate