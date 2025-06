Pisamo: approvato il bilancio 2024, nominato il nuovo Cda

L’assemblea degli azionisti di Pisamo ha approvato il bilancio d’esercizio 2024 e ha provveduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri: l’avvocato Alberto Giovannelli, che sarà il nuovo Presidente, e i consiglieri Alessandro Carugini e Maria Punzo.

Pisamo chiude il bilancio 2024 con un utile di esercizio pari a 234.897 euro, con un incremento rispetto all’anno precedente di 191.000 euro. Un dato che conferma la fortissima ripresa della municipalizzata, grazie anche ai numeri crescenti del comparto turistico, dopo la cessazione della pandemia. Il risultato dipende principalmente dall’incremento dei ricavi derivanti dalla sosta a Pisa dei bus turistici e dai ricavi del parcheggio di via Cammeo. I lavori eseguiti per il Comune di Pisa si assestano a 5 milioni di euro. I costi sostenuti dalla municipalizzata sono in linea con l’anno precedente, a dimostrazione di un’attenta ed efficiente gestione dei contratti in essere.

Pisamo, in quanto società a controllo pubblico, è tenuta, a chiusura dell’esercizio, a presentare all’Assemblea dei soci la Relazione sul governo societario, che comprende la valutazione del rischio di crisi aziendale. La società ha predisposto la propria matrice dei rischi che porta a un punteggio complessivo che colloca l’azienda nella fascia di rischio “non rilevabile” per il secondo anno consecutivo.

Pisamo, che si occupa di mobilità urbana, viabilità, circolazione stradale, traffico e sosta, con l’approvazione recente del nuovo statuto si occuperà anche di gestione e organizzazione degli eventi culturali, turistici e sportivi su indicazione degli enti soci, gestione e organizzazione dell’accoglienza e dell'informazione turistica nonché gestione di servizi in ambito culturale e turistico.

"Un bilancio che è frutto di un'attenta pianificazione del budget – ha dichiarato l'amministratore unico di Pisamo Andrea Bottone, che lascia l’azienda dopo la nomina ad amministratore unico di S.E.Pi. L'uscita dalla crisi provocata dalla pandemia e dai conflitti bellici internazionali, non ha fermato una macchina ben rodata che ha portato avanti le manutenzioni ordinarie e straordinarie, la realizzazione di grandi opere e progetti per conto del comune di Pisa, l'ampliamento dei segmenti di competenza, con la gestione degli eventi. Chiudere un bilancio con 234.897€ rappresenta la conferma di un percorso che si è consolidato anno dopo anno. Con il 2025 si apre una nuova pagina, iniziata con l'impegno dell'organizzazione della tappa pisana del Giro d'Italia al fianco del Comune. Un risultato possibile grazie al lavoro di tutti in linea con la visione di una città sempre più intelligente e proiettata su modelli internazionali di successo".

"L’idea di ampliare le competenze di Pisamo – ha dichiarato il sindaco di Pisa Michele Conti - è nata nel corso della definizione del programma elettorale 2023 e successivamente nella approvazione del nuovo programma di mandato 2023-2028, consapevoli dell’importanza di dotarci di strumenti moderni: Pisa è una città che vanta un immenso patrimonio storico, artistico, culturale e paesaggistico, che occorre continuare a valorizzare, promuovere e gestire, con la finalità di incrementare uno sviluppo sociale e civile per la comunità e incrementare i conseguenti riflessi economici e turistici. Per questo abbiamo ritenuto opportuno dotare la Pisamo di nuova governance che, con strumenti normativi privatistici e operando secondo il modello 'in house providing' nell’interesse esclusivo del Comune, potesse valorizzare, sviluppare, promuovere e gestire le attività culturali, di spettacolo e di intrattenimento. Tutte le città ormai hanno strutture simili che curano in modo efficace e professionale il tema degli eventi. Ora anche Pisa si è dotata di una struttura che se ne occuperà. Nel ringraziare l’amministratore unico Andrea Bottone, auguro buon lavoro al nuovo consiglio d’amministrazione".