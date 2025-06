Piscina comunale di Poggibonsi: manutenzione straordinaria terminata. E si pensa a un nuovo impianto

Manutenzione straordinaria dell’impianto attuale e progettazione di una nuova piscina comunale. Doppio impegno da parte del Comune sull’impianto del Bernino.

“Un impegno che ci siamo assunti, da subito, consapevoli che l’impianto attuale è datato e si trova in una fase del suo ciclo di vita in cui la necessità di manutenzione è continua e costante”, dice l’assessore allo sport Filippo Giomini. “Da una parte – prosegue – l’impegno è quello di garantire la fruibilità dell’impianto in sicurezza. Dall’altra è quello di definire un percorso sostenibile per rinnovare completamente l’impianto e restituire alla città una nuova piscina”.

Per quanto riguarda le opere di manutenzione straordinaria sono conclusi i lavori alla piscina esterna che il prossimo sabato 28 giugno riaprirà i battenti. In particolare gli interventi hanno riguardato l’impianto di filtraggio dell’acqua, il ripristino del canale esterno di scolo della vasca e la risistemazione delle mattonelle sia sul fondo vasca che all’esterno.

“Lavori necessari per consentire la riapertura – dice l’assessore – Come amministrazione abbiamo assicurato risorse per la vasca esterna così come pochi mesi fa abbiamo fatto per l’impianto interno. Risorse straordinarie necessarie per evitare la chiusura”. I lavori sull’esterno sono completati da alcuni giorni e sono in corso le operazioni di sistemazione conseguenti. In questa settimana termineranno le procedure necessarie per riaprire.

“Siamo consapevoli, – dice Giomini - come accaduto in inverno, che questi interventi di manutenzione straordinaria causano disagi e di questo ci scusiamo. Tuttavia sono interventi necessari, per un impianto che ha bisogno non tanto di una ristrutturazione ma di un completo rinnovamento. Proprio per questo siamo impegnati con il gestore a garantire la funzionalità dell’impianto e nel contempo abbiamo sempre assunto come prospettiva quella di dare alla città una nuova piscina. A breve affideremo la progettazione per poter successivamente accedere ai canali di finanziamento che si renderanno disponibili. Per noi è un impegno prioritario”.