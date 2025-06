I Lions Club toscani donano a Campostaggia un kit per le vittime di violenza

Stamani all’ospedale di Campostaggia, il governatore Francesco Cottini e il coordinatore del service Luca Bettiì hanno consegnato a nome del Lions Club 108 LA kit per le persone che hanno subito violenza e che vengono assistite nel Pronto soccorso.

Si tratta di una fornitura comprendente una serie di articoli di prima necessità, essenziali per le vittime di violenza. Si va dai prodotti per l’igiene personale al vestiario, ovvero di tutte quelle dotazioni necessarie a chi non può fare rientro alla propria dimora.

Per l’Asl Toscana Sud Est erano presenti: la direttrice di Campostaggia Lucia Grazia Campanile, il direttore del Pronto soccorso di Campostaggia Angelo Messano, la referente infermieristica del Codice Rosa per il Pronto soccorso di Campostaggia Cecilia Del Ry e la dottoressa Giovanna Abate della Uosd Codice Rosa, salute e medicina di genere. Ha partecipato alla giornata anche l’assessore regionale al Diritto alla salute e alla Sanità Simone Bezzini.

"Ringrazio i Lions della Toscana che hanno deciso di donare i kit per le vittime di violenza che si recano in Pronto Soccorso e vengono prese in carico dal percorso Codice Rosa, - commenta l’assessore al diritto alla salute della Regione Toscan Bezzini. - Un segnale di grandissima attenzione verso chi si trova in una condizione di vulnerabilità e necessita non solo di cure qualificate, ma anche di attenzioni e umanità. Un progetto di grandissimo valore per il quale ringrazio nuovamente i Lions, per la vicinanza che dimostrano alle persone vittime di violenza e al nostro sistema sanitario pubblico".

"Con il kit Lions per il Codice Rosa abbiamo voluto offrire un segno concreto di vicinanza e di umanità a chi, dopo aver subito una violenza, arriva in Pronto soccorso in condizioni di grande fragilità, - afferma il governatore Lions Club 108 LA Cottini. - È un piccolo gesto, ma carico di significato: una carezza simbolica, un abbraccio silenzioso rivolto a donne, bambini e uomini che si trovano in uno dei momenti più bui della loro vita. Con questo kit desideriamo lenire, anche solo in minima parte, il dolore e il senso di smarrimento che li accompagna. È il nostro modo per dire: non siete soli".

"Oggi ringraziamo i Lions perché riceviamo da loro un segno concreto di solidarietà per le vittime di violenza, - le parole della direttrice di Campostaggia Campanile. - Il percorso del Codice Rosa si completa infatti con la consegna di un kit con generi di prima necessità che possono essere essenziali in quei primi momenti al Pronto soccorso e ci auguriamo possano dare un po' di conforto alle vittime".

"Sono profondamente grato ai Lions per la generosa donazione del kit per le donne vittime di violenza, - dice il direttore del Pronto soccorso di Campostaggia Messano. - Questo rappresenta un gesto di grande sensibilità e di impegno sociale che contribuisce concretamente alla lotta contro la violenza. Questa donazione rappresenta un ulteriore supporto per le nostre attività di prevenzione e di assistenza. Un ringraziamento speciale va a tutta l'associazione dei Lions per aver dimostrato, ancora una volta, vicinanza e solidarietà".

Fonte: Azienda USL Toscana Sud Est - Ufficio stampa

