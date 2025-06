"Disarmiamoli", protesta al consolato USA a Firenze contro l'intervento statunitense in Medio Oriente

Alcune decine di persone si sono ritrovate oggi pomeriggio davanti al consolato statunitense di Firenze per un presidio contro la guerra in Medio Oriente, promosso dal Coordinamento 'Disarmiamoli' nell'ambito di una mobilitazione nazionale.

Sotto lo slogan "Disarmiamoli! Fermiamo la guerra in Medio Oriente", i partecipanti hanno esposto bandiere della pace, della Palestina e di diverse realtà politiche e sindacali, tra cui Usb e Potere al Popolo.

Nel mirino dei manifestanti, il ruolo degli Stati Uniti nel conflitto tra Israele e Iran. "Washington è entrata direttamente in guerra al fianco di Israele colpendo siti nucleari iraniani - hanno dichiarato durante l’iniziativa -. Serve una risposta immediata e netta nelle piazze con tre punti fermi: no all'aggressione israelo-americana, no al coinvolgimento della Nato e all’utilizzo delle basi militari italiane, no a ogni ipotesi di riarmo".

"Non si può credere che la pace passi dai bombardamenti – hanno aggiunto – e non si può rimanere fuori da questa guerra restando dentro la Nato e nelle alleanze tra Usa, Ue e Israele".