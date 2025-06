San Miniato, chiusura di via Conti: tutte le modifiche alla viabilità per i lavori in centro storico

Dalle 8.00 del 25 giugno lo snodo della Loggetta del Fondo verrà chiuso al traffico. Comincia la fase più critica per il cantiere del centro storico che si sposta per intervenire sul tratto finale, quello più delicato, che abbraccia l'intersezione tra via Conti e Corso Garibaldi. "La chiusura di questa ultima porzione di strada si è resa necessaria per consentire gli importanti interventi ai sottoservizi che verranno effettuati da ora alla fine di luglio - spiega l'assessore ai lavori pubblici Marco Greco -. La prima parte dei lavori riguarderà le operazioni di scavo, poi si alterneranno, una settimana ciascuno, prima Acque e poi Toscana Energia, impegnati nella ricostruzione della rete di sottoservizi, ormai vetusta e inadeguata, per concludere con la gettata che servirà da basamento per la posa delle lastre di pavimentazione. Contestualmente, sarà chiuso già nei prossimi giorni e in via definitiva il cantiere in piazza del Popolo".

Ad impattare maggiormente sulla viabilità sarà la chiusura di via Conti che, dal punto di vista del transito veicolare, dividerà in due il centro storico, mentre l'accesso pedonale sarà sempre garantito. Per l'accesso al Palazzo Comunale e a piazza del Seminario, si è reso necessario mettere il doppio senso di marcia in via Rondoni, via Vittime del Duomo, piazza della Repubblica e via Conti, installando il divieto di sosta su tutta la strada, su piazzetta Mazzini, piazza della Repubblica e via Conti, fino all'intersezione con via de' Mangiadori. Verrà realizzato il senso unico di circolazione in via Rondoni, dall'intersezione con via Del Bravo e viale Matteotti con via de' Mangiadori e installato il divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto residenti, in corso Garibaldi. In via Rondoni, via de' Mangiadori, via Vittime del Duomo, piazza della Repubblica e via Conti potranno transitare soltanto residenti, mezzi di soccorso, veicoli di Polizia e autorizzati.

"Abbiamo avuto un confronto con la Consulta del centro storico per illustrare la situazione e capire se proseguire oppure interrompere i lavori; la scelta di non interrompere l'intervento è stata condivisa - spiega il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli -. Ci aspetta un mese complicato dal punto di vista della viabilità, stiamo lavorando per cercare di riaprire almeno una parte del parcheggio di Fonti alle Fate per la fine di luglio, una quarantina di posti circa, in modo da dare un po' d'ossigeno alle aree di sosta in un momento dell'anno in cui ce n'è bisogno. Il prolungamento di questo intervento ci permette di concludere tutti i lavori, in modo da non impattare sul mese di settembre quando riaprono le scuole".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa

