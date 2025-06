Tamponamento tra vespisti a Certaldo, tre feriti

Da Brescia alla Toscana per partecipare a un raduno di appassionati delle due ruote storiche, attraversando i suggestivi paesaggi del Chianti e della Valdelsa. Il viaggio, però, si è interrotto a Certaldo a causa di un incidente avvenuto durante il tragitto, fortunatamente senza gravi conseguenze.

L’episodio è avvenuto ieri, poco prima delle 14, nella zona di Megognano - San Vito. Il gruppo, composto da circa venti persone in sella a nove Vespe, con ogni probabilità diretti all’evento "100 km nel Chianti e nella Vernaccia", stava percorrendo l’itinerario in coppia quando, secondo le ricostruzioni, il conducente in testa alla fila ha perso il controllo del mezzo ed è caduto sull’asfalto. A seguirlo, un altro centauro che, per evitare l’impatto con la Vespa finita a terra, ha sterzato bruscamente finendo anch’egli a terra.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa insieme ai sanitari della Croce Rossa di Certaldo.

Tre i feriti, tutti trentenni, trasportati in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe di Empoli, per accertamenti.