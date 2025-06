Tornano le 'Cene d’Estate' in centro a Montespertoli

L’estate a Montespertoli si apre, anche quest’anno, all’insegna della convivialità con il ritorno delle Cene d’Estate, l’iniziativa promossa dall’Associazione Commercianti di Montespertoli con il patrocinio del Comune di Montespertoli. A partire da mercoledì 25 giugno e fino a mercoledì 3 settembre, ogni settimana il centro storico si animerà con cene all’aperto, offrendo un’occasione per vivere Piazza del Popolo e le vie del paese in un clima rilassato e accogliente.

I ristoranti del centro resteranno aperti il mercoledì sera e accoglieranno cittadini e visitatori tra Piazza del Popolo, Via Roma, Piazza Machiavelli e l’angolo tra Piazza del Popolo e via Garibaldi, trasformando il borgo in un luogo di incontro, buon cibo e atmosfera estiva.

“Le Cene d’Estate rappresentano per noi commercianti un momento molto atteso: sono un’occasione per far vivere il centro storico, valorizzare le nostre attività e creare una connessione autentica con chi vive e visita Montespertoli.” Dichiara Lara Bartalucci, presidente dell’associazione commercianti di Montespertoli. “Ogni mercoledì sera vogliamo offrire non solo buon cibo, ma anche un’atmosfera di accoglienza e socialità. Lavoriamo con entusiasmo per rendere ogni serata speciale, con un’attenzione particolare anche alla solidarietà e al territorio. Invitiamo tutti a partecipare, a riscoprire le nostre piazze e a condividere con noi queste serate d’estate”

Il programma prevede anche alcune serate speciali. L’apertura è fissata per il 25 giugno in Piazza del Popolo, sarà presente anche il Mercatino del “Non lo butto”. Il 30 luglio si svolgerà l’appuntamento con“Le Notti del Vino”: una cena in piazza con tutti i ristoratori del paese, accompagnata dai vini dei viticoltori locali, in collaborazione con la Pro Loco di Montespertoli, una serata dedicata alla scoperta delle eccellenze enologiche del territorio. Non mancheranno momenti di solidarietà, come la cena del 9 luglio in favore del popolo saharawi.

Nel corso dell’estate, le cene si svolgeranno in varie location del centro. Piazza del Popolo, all’angolo con viale Matteotti, sarà protagonista mercoledì 23 luglio e mercoledì 27 agosto. In Via Roma, i ristoratori accoglieranno i visitatori il 9 luglio e il 13 agosto, mentre Piazza del Popolo, all’angolo con via Garibaldi, sarà animata il 2 e il 9 luglio e ancora il 6 agosto. Infine, Piazza Machiavelli ospiterà le serate del 16 luglio e del 20 agosto.

Per informazioni è possibile contattare Lara al numero 339 3520372. In collaborazione con ChiantiBanca.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa