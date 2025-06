Un'estate di eventi a Vinci: "Programma ricco fino a settembre"

Un programma estivo ricco di incontri, che in realtà di è già partito con l’avvio della tradizionale Sagra della chiocciola di Spicchio, già attiva dal 19 giugno e che andrà avanti fino al 6 luglio.Ma la varietà è tanta e in grado di farsi apprezzare.

"Arriva l'estate e Vinci si prepara a una stagione ricca di eventi, che ci accompagneranno da ora fino a settembre - spiega Daniela Fioravanti, vicesindaca e assessora agli eventi e alle manifestazioni -. Tanti gli eventi nuovi e tanti gli eventi che fanno parte della nostra tradizione. Ci saranno serate dedicate al cinema, all'arte e alla musica e diverse serate legate ai prodotti della nostra tradizione vinicola; ci sarà l'immancabile Festa dell'Unicorno, che ormai è una tradizione e ci sarà la novità di quest'anno, ovvero la rivisitazione della Fiera che si estenderà per cinque giorni e sarà caratterizzata da tante attrattive per tutti i cinque giorni".

Fioravanti rivolge poi un ringraziamento alle associazioni: "Sono promotrici di questi eventi e sono sempre presenti, propositive e piene di idee, pronte a collaborare per un'estate è ricca di divertimento. Un plauso anche ai centri commerciali naturali, Vincincentro, nel Capoluogo, e Le Vie di Spicchio e Sovigliana, che è stata costituita da poco e che si sta dando da fare per animare le frazioni in riva d'Arno".

Gli eventi tradizionali

Sagra della chiocciola, appunto, ma anche le feste che caratterizzano Vinci: la festa dell’Unicorno (dall’11 al 13 luglio), S. Amato a Tavola (dall’11 luglio al 3 agosto, ogni fine settimana), la Fiera di Vinci (dal 26 al 30 luglio), Vinci Sound (dal 21 al 23 agosto), il Burraco sotto le stelle (17 luglio), la Domenica leonardiana, Calici di stelle (il 10 agosto).

Le novità

Tante anche le novità che si inseriscono nel programma estivo di Vinci: la rassegna musicale ‘Mulino d’Arte’, che riprende il proprio percorso artistico del Mulino del Ronzone; il Cinema d’estate, che toccherà le varie frazioni in date diverse, con serate suggestive; The Genius Jazz Night, con una proposta jazz alla casa natale di Leonardo ad Anchiano; le passeggiate letterarie.

E poi tanto trekking, senza dimenticare gli appuntamenti legati alla Memoria storica di Vinci (il 27 luglio i Fatti di S. Lucia e il 2 settembre l’anniversario della Liberazione di Vinci), oppure i mercati estivi che animeranno Viale Togliatti a Sovigliana con Viale in festa o Sovigliana sotto le stelle.

Le conferme

Ritornano infine gli appuntamenti teatrali con Multiscena, la rassegna teatrale di due sere, il 19 e 20 luglio e la Festa dello sport, la rassegna organizzata dal Comune che coinvolge le associazioni sportive del territorio, e che quest’anno verrà riproposta su Viale Togliatti a Sovigliana il 21 settembre.

Sul sito del Comune di Vinci, al link bit.ly/eventi-vinci-estate-2025 è possibile scaricare il programma completo e stampabile per non perdersi nessun evento.

Tutti gli eventi sono anche su visit-vinci.it/calendario-eventi, oppure sul canale WhatsApp sempre aggiornato, bit.ly/whatsappvinci.

