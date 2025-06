Unifi, semestre 'filtro' a Medicina e Chirurgia: didattica in modalità flessibile

L’Università di Firenze, nel rispetto dei Decreti Ministeriali e avvalendosi della sua autonomia, sta predisponendo l’organizzazione degli insegnamenti del “semestre filtro” in modo da assicurare agli studenti la loro proficua frequenza volta a raggiungere la migliore preparazione ai previsti esami di profitto.

Tale scopo sarà perseguito tramite una didattica erogata con modalità flessibile che prevede la possibilità di seguire parte degli insegnamenti in presenza pur consentendo la frequenza a distanza.

L’Ateneo garantirà una comunicazione trasparente sia per il prosieguo degli studi degli studenti ammessi ai corsi di studio di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, sia per coloro che proseguiranno gli studi nei corsi affini.

Informazioni più dettagliate sulle modalità di erogazione della didattica saranno fornite a fine luglio quando sarà noto il numero effettivo degli iscritti.

Fonte: Università degli Studi di Firenze

