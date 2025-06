Il litorale pisano festeggia la 21esima Bandiera Blu: Questa mattina la cerimonia al Bagno Maddalena

Per il ventunesimo anno consecutivo il litorale pisano festeggia la Bandiera Blu, il prestigioso riconoscimento assegnato ogni anno dalla ong FEE, Foundation for Environmental Education. Anche per quest’anno sono quattro le Bandiere Blu che sventoleranno sulle spiagge di Calambrone, Marina di Pisa, Tirrenia e sull’approdo turistico del Porto di Pisa.

La cerimonia dell’alzabandiera ufficiale, con la consegna delle bandiere agli stabilimenti balneari, si è svolta questa mattina, martedì 24 giugno, al Bagno Maddalena di Tirrenia alla presenza tra gli altri del sindaco di Pisa Michele Conti, dell’assessore all’ambiente Giulia Gambini, dell’assessore al turismo Paolo Pesciatini, del presidente di FEE Italia, Claudio Mazza, dell’amministratore del Porto di Pisa, Simone Tempesti, del presidente di Sib-Confcommercio Pisa, Fabrizio Fontani, del vicepresidente di Fiba-Confesercenti Pisa Gianni Rebecchi, del presidente Balneari di Cna Pisa, Sergio Sighieri, e del capitano di fregata della Capitaneria di Porto di Livorno, Gennaro Fusco.

“La Bandiera Blu - dichiara il sindaco di Pisa, Michele Conti - è un riconoscimento importante per il nostro litorale, che comprende Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone: tre località che rappresentano l’anima balneare del nostro territorio. Un risultato che non riguarda solo la qualità delle acque, ma anche la presenza di servizi, l’attenzione all’arredo urbano e gli investimenti realizzati. Negli ultimi anni, l’amministrazione comunale ha portato avanti un grande lavoro di riqualificazione, investendo milioni di euro proprio per valorizzare le caratteristiche turistiche e balneari di queste località. Oggi siamo a Tirrenia e basta guardarsi intorno per cogliere il cambiamento: la cura del verde, i marciapiedi, le strade riqualificate. Interventi concreti che oggi producono risultati visibili e tangibili, a beneficio di cittadini e turisti”.

“Siamo molto orgogliosi di questo risultato – dichiara l’assessore all’ambiente del Comune di Pisa, Giulia Gambini - che premia l’impegno continuo e costante dell’amministrazione comunale per la tutela dell’ambiente e la salvaguardia del nostro litorale. Si tratta di un traguardo importante, ma non lo consideriamo un punto di arrivo: al contrario, è un punto di partenza che rafforza il nostro impegno nel garantire la qualità delle acque, l’efficienza dei servizi e la protezione della sostenibilità e della biodiversità del nostro territorio. Un risultato che nasce da un grande lavoro di squadra che ha visto il coinvolgimento non solo dell’amministrazione comunale, ma anche degli stabilimenti balneari, delle forze dell’ordine, degli enti del terzo settore che si occupano di ambiente, che quotidianamente si impegnano per il nostro territorio e per il litorale, e dei cittadini stessi, veri protagonisti e fruitori del nostro litorale. Perché la tutela dell’ambiente passa necessariamente da un impegno collettivo, in cui il contributo di ciascuno è fondamentale. Prevenzione e sensibilizzazione sono alla base del nostro operato: promuoviamo buone pratiche ambientali con progetti nelle scuole e collaborazioni con le attività del litorale per favorire un turismo sostenibile e una corretta raccolta differenziata”.

“Questo risultato ha un grande valore per tutto il litorale pisano - dichiara l’assessore al commercio del Comune di Pisa, Paolo Pesciatini. La Bandiera Blu è stata infatti assegnata a Marina di Pisa, Tirrenia, Calambrone e anche al porto, a dimostrazione di un risultato diffuso e condiviso. Si tratta di un traguardo significativo, perché il raggiungimento degli standard richiesti è un processo complesso e articolato. Non era affatto scontato che, ancora una volta, il nostro litorale ottenesse questo importante riconoscimento, frutto di una stretta collaborazione tra pubblico e privato. La Bandiera Blu mette in evidenza la qualità complessiva dei servizi di accoglienza e l’attenzione al territorio, e arriva in un momento strategico: proprio ora abbiamo dato il via alla rassegna 'Marenia - Non solo mare', con grandi concerti previsti a Marina, Tirrenia e Calambrone. È inoltre attivo ogni giorno il nostro infopoint in piazza Belvedere a Tirrenia, a servizio dei cittadini e dei turisti. Tutto questo testimonia l’alto livello qualitativo dei servizi presenti sul litorale pisano e l’impegno costante per mantenerli e migliorarli".

La Bandiera Blu è un riconoscimento conferito dalla FEE (Fondazione per l’Educazione Ambientale) alle località costiere europee che soddisfano criteri di qualità relativi a parametri delle acque di balneazione e al servizio offerto, in base a 32 criteri che riguardano la gestione del territorio, la valorizzazione delle aree naturalistiche, la vivibilità in estate e gli impianti di depurazione. Il requisito base per l’assegnazione è la qualità delle acque, monitorata ogni quindici giorni con protocolli analitici condivisi con ARPAT, ma è necessario dimostrare una adeguata capacità di erogare servizi turistici e ambientali che vanno dalla raccolta rifiuti, all’organizzazione della sosta, all’accessibilità degli stabilimenti, alla sicurezza, alla tutela ambientale e all’ecosistema. I Comuni balneari italiani che hanno ottenuto quest’anno il ricosnoscimento sono 246– 10 in più rispetto alla precedente edizione 2024 –, con 487 spiagge e 84 approdi.

FEE è un’organizzazione non-governativa e no-profit, con sede in Danimarca, riconosciuta dall’UNESCO e presente in 81 Stati nei cinque Continenti. E’ stata fondata nel 1981, con gli obiettivi statutari di educazione allo sviluppo sostenibile e della diffusione di “buone pratiche” di gestione ambientale nei territori.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

